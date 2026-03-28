Inaugurato il nuovo campo da basket del Pincio: una giornata di sport, partecipazione e comunità • Terzo Binario News

La nota del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Molinari

Grande partecipazione questa mattina al Parco del Pincio per l’inaugurazione del nuovo campo da basket, restituito alla città al termine dell’intervento di riqualificazione promosso dal Comune di Civitavecchia e dalla Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS. Una mattinata molto sentita, vissuta all’insegna dello sport, della condivisione e della valorizzazione di uno spazio storico, che torna oggi ad essere pienamente fruibile per i giovani, per le associazioni e per tutta la cittadinanza.

L’evento ha visto la presenza di istituzioni, realtà sportive, famiglie, ragazze e ragazzi, in un clima di entusiasmo e partecipazione che ha confermato il valore di un’iniziativa costruita insieme per unire memoria, identità cittadina e attenzione concreta ai luoghi della socialità e dello sport all’aperto.

“Quella di oggi è stata una bella pagina per Civitavecchia – dichiara il sindaco Marco Piendibene – perché abbiamo restituito alla città un luogo simbolico, profondamente legato alla memoria di tante generazioni. Questo campo rinnovato non è soltanto uno spazio sportivo: è un luogo di incontro, di crescita, di aggregazione e di comunità. Il risultato raggiunto dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni e realtà del territorio quando l’obiettivo comune è produrre valore pubblico e offrire opportunità concrete ai nostri giovani”.

“L’inaugurazione di oggi rappresenta un segnale importante per tutta la città – aggiunge il delegato allo sport Patrizio Pacifico –. Restituiamo ai cittadini un impianto bello, moderno e accessibile, in uno spazio che per molti civitavecchiesi ha un valore affettivo oltre che sportivo. Investire nello sport significa investire nella qualità della vita, nell’educazione, nell’inclusione e nella prevenzione del disagio. Per questo siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto insieme tra Comune e Fondazione”.

“Per la Fondazione questo progetto ha rappresentato un impegno seguito e voluto nel tempo – sottolinea Mario Molinari, vicepresidente della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS – con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio storico, caro a tante generazioni di ragazzi che qui sono cresciute giocando. Volevamo far tornare bambini e giovani a vivere gli spazi all’aperto, in un luogo di aggregazione, socialità e sport che possa essere anche occasione di educazione al rispetto della cosa pubblica. Oggi riconsegniamo alla città un campo di alta qualità, che potrà tornare a ospitare partite, tornei e momenti di condivisione. Un risultato reso possibile anche grazie al sostegno di tanti cittadini che credono nella Fondazione, attraverso il 5×1000 e le campagne di raccolta fondi, oltre al contributo diretto della Fondazione stessa”.

Il Comune di Civitavecchia e la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS rivolgono un sentito ringraziamento a Radio Stella Città, media partner dell’iniziativa, per il prezioso supporto assicurato alla manifestazione, agli uffici comunali e a tutte le associazioni sportive intervenute, che con la loro presenza hanno contribuito a dare ulteriore significato a questa giornata.

Un ringraziamento va infine a tutti i cittadini che hanno partecipato, condividendo un momento che segna non solo la conclusione di un intervento di riqualificazione, ma soprattutto l’inizio di una nuova vita per uno spazio destinato a tornare punto di riferimento per lo sport all’aperto e per la socialità cittadina.