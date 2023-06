Per gli studenti dell'Alberghiero stage nel prestigioso Forte Village • Terzo Binario News

Tempo di bilanci ma utile anche per progettare le prossime sfide: è quello che caratterizza il mese di maggio e l’inizio di giugno all’Alberghiero di Ladispoli dove si stanno svolgendo gli stage dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) per le classi Quarte, conclusi già quelli delle Terze.

E come sempre, secondo la tradizione che contraddistingue da decenni l’Istituto di via Federici, sono state scelte alcune delle strutture più prestigiose del panorama nazionale e internazionale. Fra queste il Forte Village, Premio Miglior Resort del Mondo, fondato nel 1970 da Lord Charles Forte, straordinario imprenditore italo-britannico (Carmine era il suo nome alla nascita, poi anglicizzato) emigrato in Scozia e divenuto un’autentica leggenda nel mondo dell’hôtellerie. Sette hotel, quattordici bar, ventuno ristoranti, spazi per meeting, impianti e strutture per attività ricreative e di intrattenimento, un Centro di talassoterapia con 6 piscine di acqua salata, oltre 220.000 metri quadrati di giardini tropicali e molto, molto di più. Il Forte Village Resort, diretto da Lorenzo Giannuzzi, ospita anche diverse gare, competizioni ed accademie sportive nazionali e internazionali frequentate da atleti provenienti da tutto il mondo.

Un’occasione unica per conoscere l’eccellenza di un luogo d’incanto che unisce l’impareggiabile bellezza della natura alla più alta professionalità nell’arte dell’accoglienza turistica.

“Si tratta di una delle realtà ricettive più esclusive e rinomate del panorama nazionale e internazionale, – hanno sottolineato la Prof.ssa Giovanna Albanese e il Prof. Filippo Gennaretti – posta in un autentico paradiso naturale, quello di Santa Margherita di Pula”. “Da alcuni anni siamo riusciti a stabilire un contatto con i Responsabili Stage e lo staff della struttura – ha aggiunto il Prof. Gennaretti – che hanno accolto in modo straordinario i nostri allievi. Desidero dunque ringraziare Regina Silente, Responsabile Personale e stagisti, Andrea Bissacot, Responsabile Ricevimento, Filippo Rosa, Responsabile Food & Beverage, Nicola La Banca, Responsabile Sala/Bar e Stefano Andreoli, Excecutive Chef. Ma il mio grazie va anche e soprattutto alla Prof.ssa Giovanna Albanese per la sua collaborazione preziosa in ogni fase organizzativa, gestionale e logistica dei percorsi di tirocinio. In queste settimane gli allievi si sono cimentati con diversi eventi molto importanti, che hanno visto giungere qui centinaia di ospiti. E’ stata un’occasione per mettersi alla prova sul campo e sperimentare l’impegno organizzativo e logistico richiesto da questo genere di appuntamenti”.

“Nel nostro Istituto – hanno affermato i Docenti Giovanna Albanese e Michele Comito – puntiamo da sempre a proporre, per il tirocinio, realtà di eccellenza del panorama nazionale e internazionale, allo scopo di qualificare al massimo livello la formazione degli studenti. Siamo felici dei risultati raggiunti grazie ad uno straordinario lavoro di squadra”. A seguire gli allievi nel corso dello stage sono stati anche la Prof.ssa Donatella DI Matteo, il Prof. Paolo Ferranti, il Prof. Andrea Palma e la Prof.ssa Carmen Piccolo.

“Gli studenti di Cucina, Pasticceria, Ricevimento e Sala impegnati al Forte Village – hanno aggiunto la Prof.ssa Albanese e il Prof. Gennaretti – hanno dimostrato grande professionalità, distinguendosi per impegno e maturità. Si tratta, per molti, del primo vero contatto con il mondo del lavoro, ai più alti livelli, in un contesto che richiede la massima serietà e responsabilità. Un’occasione straordinaria anche per stabilire contatti che potranno rivelarsi determinanti per il loro futuro professionale. La dedizione e la passione sono i primi ingredienti di ogni successo: è questo – ha concluso il Prof. Gennaretti – l’insegnamento con cui salutiamo il Forte Village e la Sardegna”. Appuntamento al prossimo anno.