Inglese al "Di Vittorio" di Ladispoli: esami finali per le certificazioni Ket e Pet con Inlingua • Terzo Binario News

Si sono svolti, all’Alberghiero di Ladispoli, gli esami finali per il conseguimento delle certificazioni Ket e Pet (livelli A2 e B1). “32 gli studenti in totale – ha spiegato la Prof.ssa Maria Grazia Passerini, Docente di Inglese dell’Istituto di via Federici e Referente per i Progetti di Internazionalizzazione – che hanno avuto la possibilità di frequentare i corsi durante l’anno scolastico in orario pomeridiano e che questa mattina hanno sostenuto le prove nei quattro ambiti previsti: Reading and Writing (Lettura e scrittura), Listening (Ascolto) e Speaking (Conversazione). Desidero rivolgere il mio grazie più sentito all’InLingua School di Civitavecchia – ha aggiunto la Prof.ssa Passerini – e alla sua Direttrice Carmela Dinardo con cui il nostro Istituto collabora da diverso tempo, consentendo un importantissimo ampliamento dell’offerta formativa in un ambito, quello linguistico, di assoluta centralità nelle professioni turistico-ristorative. Conseguire una certificazione riconosciuta a livello internazionale rappresenta sicuramente un arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze degli studenti in un mercato del lavoro sempre più orientato alla globalizzazione”.

L’InLingua School propone Corsi di Inglese per bambini, studenti di ogni ordine e grado scolastico e adulti. Presente a Civitavecchia dal 1990, è divenuta dal 1998 Sede di esame per l’Università di Cambridge. Oltre a corsi per privati, opera da tempo con tutte le scuole del territorio sia in orario pomeridiano, sia al mattino per attività di potenziamento delle conoscenze linguistiche.

Il Ket, come noto, riguarda il riconoscimento della capacità di usare l’inglese per comunicare in situazioni semplici, mentre il Pet rappresenta il secondo livello degli esami Cambridge e valuta l’abilità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata.

Appuntamento al prossimo anno.