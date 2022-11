Porrello sugli usi civici a Civitavecchia: "Nel collegato al bilancio torna alla Regione Lazio la nomina dei periti demaniali incaricati della ricognizione" • Terzo Binario News

“Il Consiglio regionale ha approvato il collegato di bilancio, l’ultimo atto di natura normativa di questa legislatura.

Mentre dalla stampa degli ultimi giorni si apprende del rinvio a giudizio per gli attuali vertici dell’Università Agraria di Civitavecchia in seguito ad un’indagine della Guardia di Finanza, in Consiglio Regionale si è continuato a lavorare sull’importante tema degli usi civici.

Sono soddisfatto che in quest’ultimo atto sia presente un importante passaggio specifico sugli usi civici, da me fortemente voluto e annunciato qualche settimana fa dal Vicepresidente della Giunta regionale Daniele Leodori.

La norma, come già ho avuto occasione di spiegare, restituisce alla Regione Lazio la competenza di nominare i periti demaniali incaricati per la ricognizione degli usi civici e di varare un piano di riordino che permetta di avere una mappatura pubblica degli usi civici esistenti sul territorio regionale.

Durante la discussione non sono mancate alcune incomprensibili critiche al provvedimento da parte di esponenti di Fratelli d’Italia che hanno apostrofato la soluzione all’annoso problema che vive ormai da troppo tempo Civitavecchia come una “marchetta” per il Movimento 5 Stelle ai soli fini elettorali e utile solo al nostro Movimento.

Ora bisognerà procedere nel più breve tempo possibile alla modifica del regolamento regionale da parte degli uffici e successivamente alla realizzazione di una ricognizione da affidare ad un perito nominato da un ente super partes come la Regione che corregga gli errori della perizia Monaci e chiuda definitivamente una triste pagina per i cittadini di Civitavecchia”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.