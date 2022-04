Pd e Tolfa Cambia: "A Santa Severa nord va aperta una sede distaccata dell'anagrafe" - Terzo Binario News

Nella frazione tolfetana di Santa Severa Nord da anni ormai non è più attivo nessun tipo di ufficio che possa dare una celere risposta alle esigenze dei cittadini, a partire dall’ufficio anagrafe.

I cittadini della frazione sono costretti a percorrere 20 km per qualunque esigenza di tipo burocratico, o peggio, chiedere che i loro diritti siano soddisfatti attraverso “favori” .Per tanto chiediamo che venga aperta una sede distaccata per almeno una volta a settimana.

Il modo più opportuno di farlo lo trovi la maggioranza che è stata eletta per dare risposte pragmatiche ed efficienti al paese. Questo è quel che resta ai cittadini delle promesse da campagna elettorale.

I consiglieri comunali Pd Tolfa e Tolfa cambia