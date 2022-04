Ambiente, "Roma cura Roma": domani tutti in strada a pulire la città - Terzo Binario News

Sono 457 gli eventi organizzati dalle associazioni che hanno aderito all’evento promosso dall’amministrazione capitolina con l’Ama

Si svolgerà domani, sabato 9 aprile l’iniziativa “Roma Cura Roma – Tutta mia la città”, (era stata rinviata per maltempo) organizzata dall’Amministrazione capitolina in collaborazione con Ama, che fornirà le attrezzature necessarie (scope sacchi, raccoglitori in plastica, guanti) e provvederà a prelevare i sacchi con i rifiuti rimossi per portarli in punti di raccolta concordati.

L’intera giornata verrà dedicata alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi. Grazie alla riapertura dei termini di iscrizione sul portale www.romacura.roma.it, sono 395 le adesioni da parte di associazioni e comitati che metteranno in campo 457 eventi a cui parteciperanno migliaia di persone. Molti gli interventi organizzati dalle principali associazioni che hanno collaborato a questo progetto quali Retake, Legambiente, WWF, CSV – Good Deeds e FAI. Tra le adesioni delle ultime ore figurano quelle del Comitato Parco della Cellulosa, dell’Associazione Vengo da Primavalle, dell’Istituto Comprensivo Rossellini, del Comitato di quartiere Viale Manzoni.

Tra gli interventi anche quello dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che farà la pulizia e lo sfalcio dell’area di Porta Pia, della Fondazione S.S. Lazio che interverrà su pulizia e cura del verde a Piazza della Libertà nel quartiere Prati, dell’A.S. Roma per un’operazione di cleaning a Largo Gaetano Agnesi e a Piazza S. Maria Liberatrice. Inoltre, l’iniziativa di pulizia e abbellimento di Largo Zappalà-via Leonardi in VII Municipio con l’Associazione “Roma Skateboading” e, infine, con il Gruppo AGESCI si prevede la cura delle aiuole e la pulizia di Largo Pannonia e con Acli la cura di una parte di Piazzale Ostiense. Tutti gli appuntamenti della giornata sono consultabili sul sito romacura.roma.it.

Tanti i membri della Giunta capitolina che saranno personalmente impegnati sul territorio. A partire dal Sindaco Roberto Gualtieri, che sarà presente dalle 11.15 all’iniziativa di plogging con diverse associazioni di runners a Porta San Pancrazio e all’intervento di Retake e CSV al parco del Colle Oppio, dove alle 11.45 si terrà anche il Punto Stampa insieme all’assessora Sabrina Alfonsi. Infine, dalle 12.30, il primo cittadino porterà il proprio saluto anche all’evento organizzato dal Comitato di Quartiere di Centocelle presso il Parco Madre Teresa di Calcutta.

L’assessore all’Ambiente e ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, oltre ad intervenire al Punto Stampa al Colle Oppio, sarà presente a numerose iniziative sparse sull’intero territorio cittadino, a partire dalla prima mattinata. Alle 8 con la Polizia Locale in XV Municipio per la rimozione di autoveicoli, alle 9 al fianco dell’iniziativa Masci per la pulizia del Parco della Resistenza in via della Piramide Cestia. Quindi alle ore 10 allo Scalo De Pinedo in I Municipio, alle 11.10 a Largo Agnesi con l’AS Roma, alle 12.40 con Acli alla Piramide. Infine, nel pomeriggio, l’assessora si recherà alle 15.30 in III Municipio a Casal Boccone e, dalle 17, sarà a Ostia, per l’iniziativa del WWF.

Anche altri assessori della Giunta capitolina saranno presenti a questa giornata di promozione del senso civico e della tutela dei beni comuni. L’assessore alla Cultura Miguel Gotor sarà impegnato, a partire dalle 9.30, in un’iniziativa di pulizia su Lungotevere Castello con Tevere Day e Road Map Aps, mentre l’assessora alla Scuola e Lavoro, Claudia Pratelli parteciperà dalle 10 in piazza della Marranella a Tor Pignattara, in V Municipio, all’iniziativa di pulizia strade e cura del verde organizzata da “Noi Torpigna”. Tre gli appuntamenti per l’assessore al Decentramento e alla Città dei 15 minuti, Andrea Catarci: alle 11interverrà al dibattito sul tema delle aree verdi municipali presso il Parco di Commodilla (via Giovannipoli), alle 14 sarà all’iniziativa “Fiori Giallorossi” (Giardino Monsignor Desiderio Nobels, Via A. Macinghi Strozzi, 5) e, dalle 16, all’incontro-dibattito su “Tormarancia: al Parco Afa2 Tenuta Tormarancia. Infine, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia parteciperà dalle 9.30 alla pulizia del verde orizzontale delle Mura Aureliane e Corso Italia, organizzata dall’Associazione “Amici di Porta Pia