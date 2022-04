Prima pietra per la piazza di Aranova, il sindaco Montino: "Una festa per gli abitanti" - Terzo Binario News

Ci sarà pure un centro civico, un parcheggio e un’area verde attrezzata

“Una giornata importante per Aranova che da tanto tempo aspettava un’opera importante come una piazza”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino alla posa della prima pietra dell’opera.

“Non si può immaginare la vita quotidiana di una località senza una piazza che diventi un punto di riferimento – prosegue il sindaco -. Oggi questa piazza di 3000 metri quadri, come avevamo promesso, prende vita. E non ci limitiamo a questo. Oltre alla piazza, ci sarà anche un parcheggio per 46 posti auto con marciapiedi e illuminazione, un’area verde attrezzata per 770 metri quadri”.



“E poi anche un centro civico, un edificio con una superficie di 300 metri quadri dove potere organizzare attività tutto l’anno, anche quando le condizioni meteorologiche non consentono l’uso di spazi esterni – sottolinea ancora Montino -. Insomma, queste opere cambieranno il volto di questa località e lo cambieranno in meglio. Offriranno alle cittadine e ai cittadini aree pubbliche all’aperto e al chiuso dove incontrarsi, socializzare e stare insieme. Esattamente quello di cui una comunità ha bisogno per sentirsi tale. Tutto questo sarà possibile grazie alla capacità di questa amministrazione di esigere la realizzazione di opere a scomputo dalle imprese che costruiscono sul nostro territorio. Imprese coraggiose che investono sulla città e che ringrazio. Una procedura che, tra l’altro, accelera i tempi di realizzazione”.



“Dopo l’acquisto dei locali del centro anziani – conclude il sindaco -, ora anche queste opere. Aranova ha finalmente dei luoghi pubblici a disposizione di tutte e tutti che diventeranno l’anima del quartiere”.

“Vogliamo dare sempre più centralità alle nostre località – sottolinea il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -, come faremo anche con Fregene e Focene. Abbiamo previsto un investimento di un milione di euro e successivamente anche la realizzazione di un polo civico proprio sulla piazza. Un impegno che abbiamo preso sin dal primo giorno e che vedrà luce in poco tempo, nonostante le lungaggini della burocrazia, avendo individuato la formula migliore per realizzare il progetto nel modo più veloce e semplice possibile”.

“Senza alcuna intermediazione da parte delle associazioni – prosegue -, ci siamo resi conto che una piazza fosse il miglior luogo di aggregazione possibile per le famiglie di Aranova, offrendo un servizio importante a tutta la comunità. Agli altri le chiacchiere”.

“È un’emozione particolare per me, sia come amministratrice sia come abitante di Aranova – aggiunge la presidente del Consiglio Alessandra Vona -. La piazza è un elemento fondamentale per un quartiere, per una località. Una grave mancanza a cui questo Comune pone rimedio nel modo migliore possibile. Il fatto che non si tratti solo della piazza, che già sarebbe tantissimo, ma anche di un centro civico e di un parcheggio, dà la dimensione di come questa amministrazione abbia una visione di città ben precisa e non pensi a opere spot scollegate tra loro. Oggi non festeggia il Comune: oggi festeggiano Aranova e i suoi abitanti”.