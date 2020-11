Pascucci: "I mercati di Cerveteri restano aperti" - Terzo Binario News

“Il Coc è sempre operativo, contatti quotidiani con la Asl”

In seguito all’aumento dei casi di Covid a Cerveteri, che ad oggi hanno toccato il picco di 251, Terzobinario ha posto alcune domande al sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci per capire come mai il comune cerite abbia superato persino Civitavecchia nella “classifica” della Asl Roma 4. Queste le risposte del primo cittadino.

La situazione: “Il confronto con la Asl Roma 4 è quotidiano, talvolta anche più volte al giorno se necessario. Però, sebbene i casi siano oltre i 250, rimaniamo in una fase di controllo, di andamento che rispecchia la media nazionale che non richiede interventi drastici”.

Sui mercati: “Potrebbe rappresentare un punto critico per la diffusione del Covid per questo domenica abbiamo fatto un test. la comandante della Locale Cinzia Luchetti ha effettuato un sopralluogo, constatando il rispetto delle regole. Pertanto non c’è motivo di chiudere vessando la categoria, con la Prefettura che ha specificato – informando ogni singolo comune – che non c’era nessun obbligo ma solo una possibilità l’interruzione del commercio ambulante”.

I Dpcm: “Vanno spiegati ai cittadini, che devono farci i conti entrando mani e piedi nel loro quotidiano ma non serve generare allarmi, perché il Covid c’è ma le contromisure sono in atto.

Il Coc: “Rimasto aperto da marzo, abbiamo deciso di non chiuderlo fino alla fine della pandemia” la conclusione di Alessio Pascucci.