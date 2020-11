Un successo il concerto in streaming di Altrosuono Band a Cerveteri: altri tre appuntamenti - Terzo Binario News

Il coraggio dell’amministrazione comunale di Cerveteri sta riscuotendo importanti consensi di pubblico. La scommessa, affrontata con decisione ed entusiasmo dall’Assessore Federica Battafarano (all’indomani del blocco dei concerti in presenza di pubblico) di continuare la programmazione dell’Autunno musicale Caerite, sta ottenendo un riscontro notevole: il concerto di “Altrosuono Band” di domenica, in sole 24 ore ha superato le 3500 presenze (nelle sole piattaforme dell’Orchestra Rossellini: Facebook, Instagram e Youtube, senza considerare gli altri social collegati) con visite anche da tutta Italia ed anche da oltreoceano, a riprova di come lo streaming permetta di allargare i confini cittadini estendendoli potenzialmente in tutto il mondo.

Merito certamente della dedica del concerto alla nostra cara Lara Calisi (che ha sempre presentato gli eventi musicali della band) e del programma accattivante (Lucio Battisti e Lucio Dalla), ma merito anche dell’apprezzamento di una proposta culturale di qualità, molto richiesta nel territorio che sta rispondendo agli sforzi di un’amministrazione che vuole essere vicina al suo territorio, soprattutto in questi difficili momenti di lockdown.

Segnaliamo gli ultimi 3 concerti, sempre la domenica pomeriggio alle 17,30, sempre in diretta streaming: il 15 novembre tornerà ad un programma classico d’eccezione: un concerto cameristico per violoncello e pianoforte, eseguito da Sandro De Blasio ed Alberto Galletti, dedicato a Max Bruch (uno degli ultimi grandi compositori romantici, nel centenario della morte). Gli ultimi due appuntamenti propongono il POP (il 22 novembre) col quintetto d’archi italiano e con la voce di Chiara Lisi, mentre l’ultimo, il 29/11 sarà una spettacolare chiusura con un duo di vibrafoni ed esemble, a cura di Giampaolo Ascolese.