Partito l'interramento dei cavi Enel a Tolfa, la sindaca: "Via i fili volanti dove possibile" - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Nei giorni scorsi a Tolfa sono partiti i primi interventi di interramento delle reti elettriche che a tutto oggi passano per via aerea.

Negli anni precedenti l’amministrazione aveva chiesto e sollecitato tali iniziative al fine di migliorare le infrastrutture e soprattutto togliere brutture che spesso vanno a discapito di zone residenziale. A volte causando anche disagi quando accade che i fili volanti siano danneggiati dai rami degli alberi.

Il primo cantiere aperto è stato quello in un tratto di via dei Castagni, alla Pacifica. Qui hanno lavorato prima le ruspe per alcuni giorni, poi è stato riposizionato l’asfalto e giovedì 3 si è provveduto al passaggio tra cavi aerei e quelli interrati, ragione per cui nella strada è stata sospesa l’erogazione dell’energia elettrica per parte della giornata. Enel distribuzione aveva naturalmente preavvisato i residenti sia con cartelli che via e mail.

La Sindaca Stefania Bentivoglio ha evidenziato che quello di via dei Castagni è il primo intervento a cui ne seguiranno altri, sia nella stessa strada che altre del quartiere, che gradualmente saranno realizzati dal soggetto proprietario e gestore della rete elettrica. “Obiettivo della amministrazione – assicura la prima cittadina collinare – è quello di intervenire il più possibile laddove sono ancora presenti cavi e fili di qualsiasi natura”.