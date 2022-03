La Salute è Donna, iniziativa in rosa di Avis Aureliano e Asl Roma 4 - Terzo Binario News

Donazione e prevenzione. L’Avis Intercomunale Aureliana si muove su diversi fronti che non riguardano soltanto la raccolta del sangue ma guarda anche alla salute delle proprie socie, di concerto con la Asl Roma 4.

Lo spunto arriva con la festa della Donna dell’8 Marzo e l’iniziativa si intitola appunto La Salute è Donna.

L’iniziativa può godere della sponda fortissima di via Terme di Traiano, che l’ha voluta con la direttrice generale Cristina Matranga. Lo scopo è quello di favorire la prevenzione delle malattie di genere, che si sposa perfettamente con il messaggio che vuole far passare l’Avis ossia che «donare il sangue vuol dire salute».

«Dunque per l’occasione – spiega la presidente dell’Aureliano Nicoletta Iacomelli – oltre alla donazione di sangue che le sedi comunali hanno organizzato, le donne potranno effettuare esami specifici per controllare il corretto funzionamento della tiroide, la presenza di eventuali anemie e la percentuale di vitamina D. Ovviamente gli esami saranno gratuiti».

Ben felice l’Avis Mario Villotti di fornire la sponda a questo tipo di giornata: «Donate voi stesse nell’essere madri, mogli, nonne, compagne, figlie, amiche, sorelle – dice il presidente Fabio Lisiola – e in tutto quello che fate mettete amore e passione. Siete il nostro porto sicuro nel quale trovare riparo sempre, per questo vi diciamo 365 volte grazie, a sottolineare quanto siate importanti per tutti noi e per questo potrete effettuare esami specifici. Quanto detto a sottolineare quanto per l’Avis sia importante la salute dei suoi donatori e donatrici tanto da annoverare tra i suoi slogan quello del “Donare il sangue vuol dire salute”».

Questo il calendario degli appuntamenti: si comincia domani 5 Marzo a Cerveteri presso la sede Udr. Poi si prosegue domenica 6 al Poliambulatorio di Allumiere, il 7 e 8 marzo presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, venerdì 11 Marzo arriva l’autoemoteca a Bracciano. Per la donazione è necessario prenotarsi al 327.2952652.