Col progetto Scintille gli allievi dell'IC Tolfa parleranno con gli astronauti - Terzo Binario News

A metà aprile previsto il contatto con la Stazione Spaziale Internazionale, quando ci sarà prorio Samantha Cristoforetti. A scuola già avviati incontri di preparazione con i radiomatori

L’IC Tolfa, su spinta del Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Somma, che ha voluto con forza ed entusiasmo provare ad ottenere un contatto radio con la Stazione Spaziale Internazionale, ha presentato un progetto di candidatura all’ARISS (Amateur-Radio on the International Space Station) che è stato accettato e che ha messo in moto tutta una serie di attività di classe dedicate al tema “Spazio”.

Il contatto radio dovrebbe avvenire nella seconda metà del mese di Aprile, periodo in cui, secondo i progetti delle agenzie spaziali internazionali coinvolte nella ISS, dovrebbe essere a bordo l’astronauta Samantha Cristoforetti che, in questo turno di permanenza sulla stazione, sulla stazione, assumerà il ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (USOS).

Il contatto radio sarà effettuato dagli esperti radio amatori ARI e AMSAT, associazioni che sono parte del progetto internazionale ARISS. In questi giorni, grazie proprio all’intervento degli esperti radioamatori, si stanno portando avanti all’interno dell’istituto e in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria, incontri di presentazione della radio, del suo funzionamento e di come sarà effettuato il contatto con la ISS.



Il contatto avverrà proprio dalla scuola dove verrà istallato un ponte radio attraverso il quale gli alunni avranno l’opportunità di dialogare con gli astronauti in lingua italiana ed in lingua inglese. Durante il contatto, infatti, gli studenti potranno fare delle domande agli astronauti a bordo e si spera che sia proprio “AstroSamantha” a rispondere!.

La cornice di avvicinamento a questo evento è il Progetto Scintille, un insieme di proposte che i docenti dei plessi di primaria (Allumiere, Tolfa e Santa Severa Nord) e di secondaria di primo grado (Allumiere e Tolfa) hanno abbracciato con grande entusiasmo e stanno proponendo alle loro classi attingendo alle numerose risorse didattiche messe a disposizione dall’ASI – Agenzia Spaziale Italiana; dall’ESA – European Space Agency e dalla NASA -National Aeronautics and Space Administration. L’intento del progetto è di rafforzare l’avvicinamento alle materie STEM delle alunne e degli alunni che frequentano l’IC Tolfa e stimolare la curiosità degli studenti verso un mondo affascinante ma talvolta percepito come lontano.

Alla primaria gli insegnanti stanno portando avanti numerose attività di ricerca con le classi terze, quarte e quinte che riguardano la vita degli astronauti, la loro preparazione e la loro alimentazione. La risposta delle alunne e degli alunni è stata carica di entusiasmo: i radioamatori ARISS si sono complimentati con i ragazzi per la grande attenzione e partecipazione mostrata.

Alla scuola secondaria di secondo grado i docenti hanno inserito attività e argomenti attinenti l’esplorazione spaziale e lo Spazio nella loro programmazione didattica di classe: si va dai progetti di costruzione di modellini a varia scala, alle attività di ricerca sui personaggi che hanno fatto la storia dell’esplorazione spaziale e della divulgazione dell’esplorazione spaziale, fino ad esperimenti di avvicinamento alla fisica. Alcuni docenti hanno aderito a progetti dell’ ESERO – European Space Educational Resource Office dell’Agenzia Spaziale Europea: Astro-Pi, in cui si deve personalizzare un breve programma che girerà su un computer Rasberry-Pi installato a bordo della ISS e consentirà di eseguire misure di umidità e Moon-Camp in sui si deve progettare in TinkerCAD un Rover Lunare e/o un avamposto lunare.

I materiali e i documenti prodotti saranno poi raccolti in uno spazio dedicato del sito dell’istituto per essere visibili al pubblico.