Partito il XV memorial Alessandro Bini a Santa Marinella per l'under 15 • Terzo Binario News

Lo Stadio “Ivano Fronti” di Santa Marinella è palcoscenico principale della XV ^ edizione del Memorial “Alessandro Bini”, che ha preso il via sabato scorso e si concluderà con la finalissima del 15 settembre.

Il Memorial vuole ricordare il giovane ragazzo, Alessandro Bini, purtroppo deceduto sul campo di gioco nel 2008 ad appena 14 anni, a causa di un fatale incidente; Alessandro, dopo una ventina di minuti dall’inizio della partita, correndo in campo, ha urtato con il petto contro un rubinetto idrico che sporgeva dalla recinzione, a pochi passi dalla linea del fallo laterale. Una morte assurda.

Su iniziativa della mamma, che da quel giorno ha intrapreso una battaglia per per l’omologazione di tutti i campi federali, attraverso questa iniziativa sportiva vuol dare memoria affinché tali tragici eventi non accadano mai più in futuro.

“È un onore per noi – afferma la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo – ospitare questo importante memorial, che rappresenta un fiore all’occhiello di tutte le categorie giovanili del litorale, ricordando la tragica fatalità che accadde quel lontano febbraio del 2008, e che ci spinge sempre più a mettere in sicurezza gli impianti sportivi, portando avanti la giusta battaglia della mamma di Alessandro”.

Il Memorial, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Santa Marinella, si svolgerà sia allo Stadio Comunale Ivano Fronti che presso il campo Cinecittà Due Bettini di Roma, al quale partecipano diverse importanti società del litorale categoria Under 15.