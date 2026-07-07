Colpo in attacco del Santa Marinella: ecco Di Giovanni • Terzo Binario News

Vitali resta, giovanili rossoblù sugli scudi a Vasto

Colpo grosso del ds Massimo Protani che porta a Santa Marinella Luca Di Giovanni, forte attaccante che negli ultimi 2 anni ha giocato in Eccellenza con il W3 Maccarese.

“Un calciatore di valore assoluto” questo il primo commento del dirigente che poi ha aggiunto ” Siamo sicuri che Luca con il suo talento, la sua esperienza ed i suoi valori personali ci darà una grossa mano.

C’è tanto entusiasmo per il suo arrivo e colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo per il campionato a lui, agli altri nuovi acquisti e ai riconfermati”.

E dopo la raffica di acquisti, continuano le conferme in casa Santa Marinella specie sul fronte dei giovani.

Come accennato, continueranno a vestire la casacca rossoblù il centrocampista Francesco Cuomo e l’attaccante Jacopo Astorelli.

Con loro, resta anche Paolo Vitali, come rendono noto dal sodalizio di via delle Colonie: «Un altro prodotto del settore giovanile è pronto per il grande salto. Si parla di Paolo Vitali classe 2007, esterno di fascia sinistra, terzino o esterno alto con grandi dote atletiche, grande corsa.

È un calciatore che non si risparmia e che si mette sempre al servizio della squadra. Nella scorsa stagione è stato un perno della Juniores Regionale che lo ha portato ad essere aggregato alla squadra di Promozione, nella quale ha collezionato cinque presenze».

Intanto, con l’uscita delle date ufficiali relative alla stagione 2026-2027, dalle parti dello stadio Fronti hanno buttato giù un programma per quanto riguarda il pre-campionato. In questo senso, a intervenire è il direttore sportivi Massimo Protani: «In accordo con lo staff tecnico, visto che il campionato inizierà il 6 settembre e per saggiare le nostre potenzialità, abbiamo optato per tre amichevoli di livello. Incontreremo il Real San Basilio 1960, fresco vincitore del campionato regionale di Promozione girone D dopo un lungo testa a testa con l’Alatri; la Boreale, altra squadra di Eccellenza che ha vinto la Coppa Italia Regionale sfiorando la vittoria della Coppa Italia nazionale, e non per ultima la compagine di Promozione della Magnitudo FCCCG. Sicuramente un bel carnet di amichevoli che soddisferà la voglia di calcio giocato dei nostri tifosi».

Il finale di stagione delle compagini giovanili è stato più che soddisfacente, visto che i piccoli rossoblù sono tornati da Vasto con un bel carico di successi. Gli Under 17 guidati da Marco De Luca hanno perso in finale solo ai rigori per 4-3 contro l’Extra Barletta. Gli Under 16 di Oreste Mauceri hanno invece superato in finale per 1-0 la Sestese di Milano e nella Supercoppa con la categoria Under 17 hanno vinto 4-0 con i pugliesi della Extra Barletta. Gli Under 15 allenati dal duo composto da Roberto Ferullo e Francesco Scappini sono stati superati in finale contro il Bacigalupo per 2-1. Gli Esordienti 2013 allenati da Germano Brunelli hanno vincono in finale nel derby regionale contro la Pro Roma, con un 3-1 finale. Gli Esordienti 2014 di mister Filippo De Gaetano sono stati superati in finale dal Pescara 3-2. I Pulcini 2015 seguiti da Fabio Zinno si sono classificati al terzo posto battendo nella finalina il Forlimpopoli per 4-1. I Pulcini 2016 allenati da Denny Loriga sono arrivati quarti, sconfitti nella finale per il podio per 2-1 dal Muraglia. Infine i Pulcini 2017 di Stefano Del Gaudio e Luca Mariantoni si sono arresi in finale al San Paolo per 5-1.

Al di là dei risultati ottenuti, il presidente del Settore Giovanile santamarinellese Stefano Di Fiordo ha detto: «Con questi tornei di chiusura, confrontandoci con altre realtà interregionali, io e il mio staff abbiamo potuto verificare l’enorme miglioramento di ogni singola squadra in questa stagione calcistica. A prescindere da ciò, sono stati anche tre giorni di festa e divertimento per bambini e genitori e di questo siamo contenti».