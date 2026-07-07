Tenta di investire due agenti della Stradale, preso dopo 18 km • Terzo Binario News

Momenti di tensione sull’ Autostrada A1 sono stati vissuti dalle pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto e Roma Nord.

Tutto è iniziato quando gli agenti della Stradale di Orvieto sono intervenuti per un soccorso stradale al Km 422+350 sud per un veicolo in panne sulla corsia di emergenza. Immediatamente, sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza e mentre un poliziotto ha iniziato ad effettuare la viabilità e segnalare il pericolo agli utenti della strada, l’altro ha provveduto a gestire le fasi del soccorso.

In questi attimi, con il traffico rallentato, improvvisamente una VW Golf di colore nero uscendo dalla corsia di marcia e immettendosi a forte velocità sulla quella di emergenza ha costretto un agente a lanciarsi oltre il guardrail per non essere investito.

Stessa sorte anche per il secondo poliziotto impegnato nel soccorso, che con prontezza di riflessi è riuscito ad evitare di essere investito, mentre il veicolo si è allontanato a forte velocità in direzione Roma. Diramata la nota di ricerca, l’autovettura è stata intercettata dalle pattuglie di Roma Nord, subito dopo la barriera autostradale, al km 1 della diramazione 18 in direzione Grande Raccordo Anulare.

Nonostante l’alt intimatogli, l’uomo alla guida ha continuato la sua marcia a forte velocità, compiendo manovre pericolose tra i veicoli in transito, tentando anche di speronare i veicoli della polizia. La folle corsa è terminata dopo circa18 km. Portato presso gli uffici della Polizia Stradale di Roma Nord, l’uomo è stato posto in stato di fermo per tentato omicidio e su disposizione della Procura di Roma è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli in attesa di convalida. Dagli accertamenti è emerso inoltre che lo stesso aveva la patente ritirata per guida in stato di alterazione psicofisica. Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per /’indagato vige il principio di presunzione d’innocenza fino ad un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.