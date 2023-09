Nel precampionato vincono Tolfa e Santa Marinella • Terzo Binario News

I collinari battono 1-0 il Borgo San Martino, i rossoblù battono sia il Grifone che l’Atletico Monterano

L’inizio del campionato di Promozione si avvicina velocemente, per questo le amichevoli di Tolfa e Santa Marinella si susseguono a ritmo serrato.

Salendo in collina, la compagine di Roberto Macaluso ha battuto per 1-0 allo Scoponi il Borgo San Martino (Prima Categoria) con rete di Alessandro Rosati al 21’ della ripresa.

Lo scarto nel punteggio è stato risicato ma questo aspetto non ha preoccupato il tecnico, anzi: «Contando le occasioni – spiega Macaluso – direi che abbiamo creato tantissimo, colpendo due traverse e un palo. Dall’altra parte c’era l’ex tolfetano Federico Montani, che ha compiuto interventi importanti. Qualcosa è andata bene, qualcosa no ma piano piano si cresce e c’è lavorare per farsi trovare pronti all’appuntamento ufficiale».

Qualche preoccupazione è sorta per via degli infortuni: infatti sono usciti malconci Federico Superchi e Omar Pastorelli. Il primo è rimasto vittima di una distorsione con leggero versamento. Salterà l’esordio con l’Urbetevere ma solo per precauzione. Per sostituirlo in lizza ci sono Gianluigi Rosati e Giovani Saint-Magloire.

L’altro si è fermato dopo un affaticamento all’adduttore destro ma preoccupa molto meno tanto che si allena quasi a pieno ritmo. Un colpo alla mano destra sta tenendo fuori il portiere Luca Ciaccia.

«Voglio vedere maggiore disinvoltura in mediana, con inserimenti decisi senza paura di sbagliare né di perdere palla perché sulle ripartenze avversarie c’è modo di porre rimedio. Con la squadra nuova e giovane ci vuole più tempo affinché tra i giocatori aumenti la confidenza» conclude il tecnico. Preoccupa meno la difesa, con Gianluigi Salvato già in sintonia con capitan Marco Roccisano.

Tolfa oggi in campo alla Pacifica alle 18.30 contro la Maremmana e sabato alle 17.30 con l’Atletico Santa Marinella.

Il Santa Marinella di Emiliano Cafarelli sta raccogliendo successi: dopo lo scalpo prestigioso del Ladispoli, i rossoblù si sono presi anche quello del Grifone Calcio, battuto 5-3 allo stadio Fronti. Gol di Federico D’Aguanno, Peppe Tabarini, Alessandro Caforio, Mattia Di Stefano e Matteo Tollardo.

«Qualche miglioramento si è intravisto – commenta il mister – rispetto alla gara con il Ladispoli ed è stato interessante perché il Grifone è squadra valida che ha appena passato il turno in Coppa. Per contro c’è stata poca attenzione sui gol subiti quindi la fase difensiva va migliorata».

Netto invece il 4-0 rifilato alla Cavaccia di Allumiere all’Atletico Monterano di Prima Categoria, con doppietta di Peppe Tabarini e reti di Alessio Gallitano e Mauro Catracchia.

Gara da tre tempi da 30 minuti: «Un primo blocco di giocatori ha disputato 60 minuti e gli altri i restanti 30’. Faremo un altro test in settimana con la juniores a minutaggio invertito. Serve a prendere confidenza, per un percorso lungo. Però si vede l’attitudine, si va tutti nella stessa direzione e questo accelera il processo. Fisicamente si cresce in vista del campionato e la condizione migliorerà». Sabato alle 11 arriva il Fiumicino in via delle Colonie «e sarà un allenamento utile a provare in funzione della stagione.

Chiederò alcuni movimenti e mi aspetto di vederli. Come approccio, sarà vicino a quello di una partita ufficiale. La formazione sarà quella che affronterà il Canale alla prima giornata? Decido il sabato mattina – conclude scherzando Cafarelli – quindi c’è tempo».