Ripresi i lavori al mercato di Civitavecchia • Terzo Binario News

Prendono il via oggi le nuove lavorazioni nel cantiere del mercato, riguarderanno il consolidamento del terreno che ha perso coesione a seguito degli scavi archeologici. L’intervento, approvato dal MiBACT, avrà una durata stimata di circa un mese e mezzo e sarà eseguito nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Nello stesso arco di tempo sarà portato avanti l’iter per l’approvazione della perizia di variante, previo nulla osta della Soprintendenza. È inoltre prevista la sostituzione della recinzione di cantiere, così da garantire una maggiore sicurezza del sito.

«La ripresa delle lavorazioni è un segnale importante. In una situazione delicata come questa occorre procedere con serietà e attenzione. Ringrazio tutta la macchina amministrativa per il lavoro svolto», dichiara il sindaco Marco Piendibene.

«Da oggi prende avvio una fase tecnica necessaria, approvata dal MiBACT. Seguiremo ogni passaggio con attenzione, lavorando per comprimere i tempi il più possibile», afferma l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti.