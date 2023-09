Tidei: "Assunti regolarmente gli articoli 90 al comune di Santa Marinella" • Terzo Binario News

“Rispetto assoluto delle regole per l’assunzione part time di 5 art. 90 che serviranno da supporto alla segreteria del sindaco.

Inutili e come sempre prive di fondamento le asserzioni fatte dalle consigliere Fantozzi e Baciu che forse non avendo assolutamente competenze in materia, si limitano a cercare su Google informazioni sulle competenze degli articoli 90 senza poi riuscire a comprenderne il significato”.

Lo precisa il sindaco Pietro Tidei. “Sono rimasto nuovamente basito dalla pochezza delle ultime dichiarazioni delle due esponenti dell’opposizione. Mi corre dunque l’obbligo di spiegare avendo sia quale avvocato cassazionista che amministratore con esperienza cinquantennale, che queste figure assunte innanzitutto part time non hanno alcun potere di firma o decisionale ma fungono da supporto a tutte le attività richieste dal sindaco al quale fanno esclusivo riferimento.

Rispetto al passato e mi riferisco all’ ex giunta del sindaco Bacheca che per 10 anni aveva ampiamente fatto ricorso all’assunzione di art 90 per la sua segreteria questa amministrazione risparmierà perchè le nomine sono a part time e spenderà meno di quanto non abbia fatto in passato Bacheca che aveva fatto assunzioni a tempo pieno anche per avere a disposizione un autista privato. Trovo perfettamente fuori luogo anche l’aver tirato nuovamente in ballo il mio allontanamento, per soli 18 giorni da Santa Marinella, per trascorrere un breve periodo di vacanze e riposo, che mi hanno visto ,subito dopo, riprendere con maggior slancio e determinazione il mio operato di sindaco che svolgo con passione e puntualità . Sono il primo e tutti gli impiegati possono testimoniarlo ad arrivare al mattino nel mio ufficio in Comune, l’ultimo molto spesso, ad andarmene, perché l impegno assunto con la città i cittadini tutti e gli elettori m’ impone di essere presente e lavorare per il bene della collettività. Per questo invito le due consigliere a ponderare meglio le loro affermazioni poiché al momento hanno avuto il solo merito di mettere in risalto gli errori della passata giunta del sindaco Bacheca”.