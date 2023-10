Partite le manutenzioni stradali straordinarie a Civitavecchia • Terzo Binario News

Partite le manutenzioni stradali straordinarie a Civitavecchia

Interessati i quartieri di San Liborio, zona industriale e mercato al pomeriggio

Nuova campagna di cantieri avviata a tempo di record dall’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Le opere sono partite tra ieri e oggi in tre diversi quartieri della città. In via Nuova di San Liborio i mezzi sono già stati avviati dopo una campagna di ascolto dei cittadini, proseguendo l’opera di riqualificazione avvenuta nel corso degli ultimi quattro anni nel quartiere su impulso della Giunta Tedesco.

Sempre su indicazione dell’assessore Daniele Perello e del Sindaco Ernesto Tedesco, gli uffici hanno predisposto le ordinanze per poter lavorare in Piazza XIV Maggio in orario pomeridiano, per non interrompere il normale esercizio delle attività commerciali.

I lavori nascono dall’esigenza di risanare gli asfalti della Piazza anche a seguito della rimozione della cabina elettrica avvenuta a giugno. Infine ulteriori interventi sono stati programmati alla Zona Industriale, in via d’Ossat.

“Si tratta di una campagna straordinaria di manutenzioni stradali che abbiamo potuto avviare grazie al lavoro degli uffici”, spiega l’Assessore Daniele Perello. “I fondi, provenienti dal PNRR, ci consentiranno di intervenire in maniera rapida su tre diverse zone per poco meno di 70mila euro. I cantieri termineranno entro pochi giorni, facendo segnare un’altra tappa percorsa nel cammino per restituire alla città decoro e funzionalità, sia al centro che nelle periferie”.