Paolacci sulle strade di Cerveteri: "Urgono interventi urgenti" • Terzo Binario News

“Le strade di Cerveteri hanno urgente bisogno di una riqualificazione e non solo”. È quanto ha dichiarato dal consigliere di opposizione Gianluca Paolacci, che punta il dito sulla situazione disastrosa e l’insicurezza.

“Con l’arrivo dell’inverno, pioggia e freddo, non possiamo permettere che da parte dell’amministrazione non ci siano provvedimenti sul tema della sicurezza stradale, argomento che entra da un orecchio e esce da un altro.

Non ci sono rilevatori, non esistono dossi, non vi è il benché minimo senso di responsabilità su delle strade che negli ultimi anni ha provocato incidenti e morti. Bisogna che l’amministrazione metta mano nelle casse visto che i cittadini pagano le tasse e hanno diritto alla sicurezza.

Inoltre manca l’illuminazione nelle campagne, un invito ai ladri ad entrare e fare razzie . Ci sono vie senza un lampioni, quando si farà buio alle 17 chi vive in campagna deve avere paura. Auspico anche maggiori controlli, non si può vivere con il terrore che da un momento all’altro – chiude Paolacci – ci sia un estraneo dentro la propria casa”.