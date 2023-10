Addio a Enzo De Cicco, presidente del Gruppo Piloti Civitavecchia • Terzo Binario News

Non hha fatto in tempo a vedere l’ultima gara in salita Enzo De Cicco, il presidente del Gruppo Piloti Civitavecchia.

È scomparso stamani a 77 anni, dopo una vita passata dietro i motori, la sua passione immensa. Fu lui infatti fra coloro che organizzarono la Cronoscalata, la competizione in salita che portò le prime auto da corsa sfrecciare lungo la vecchia Braccianese, che allora assomigliava a un rally.

Ci riprovò, riuscendoci, anni dopo fra diverse difficoltà eppure la gara tornò è prima della pandemia in tanti si recavano lungo il percorso.

Nella foto è con Antonio Morali, suo “figlio” di quattro ruote, che voleva regalargli un’ultima soddisfazione ovvero l’organizzazione della gara in salita di Civitavecchia lungo la Braccianese Bis da fargli vedere in diretta streaming.

Morali e gli altri piloti non ce l’hanno fatta però perché De Cicco è spirato stamani.

Un uomo buono Enzo, affabile, capace di farsi volere bene da tutti.