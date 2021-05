Parte la tariffa puntuale a Cerveteri: via al censimento dei mastelli - Terzo Binario News

“Al via a pieno regime la TARIP – Tariffazione dei Rifiuti Puntuale, un sistema più equo che premia le utenze virtuose che producono meno rifiuto indifferenziato.

Minore sarà la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e maggiori saranno i benefici ambientali ed economici.

È fondamentale che ognuno di noi, faccia due semplici operazioni:

1) Essere in possesso di tutti e 5 i mastelli (carta e cartoncino, plastica, vetro e metallo, organico e indifferenziato);

2) Effettuare il censimento dei mastelli in proprio possesso per accertarsi che siano correttamente associati alla propria utenza e non siano stati mai scambiati con altri utenti;

Per fare richiesta del kit completo dei mastelli o per chiederne la sostituzione (in caso di mastelli danneggiati) o il reintegro (qualora mancanti), è necessario compilare il form presente al link: http://www.mastellicerveteri.msa.srl/.

È possibile anche chiamare per la sola assistenza telefonica, il numero: 0689630225

Per quanto riguarda il censimento dei mastelli è possibile utilizzare la APP JUNKER cliccando sull’icona “CENSIMENTO MASTELLI”. Si può inserire il codice mastello sia manualmente che attraverso la scansione del codice a barre.

Per chi avesse difficoltà o poca dimestichezza con le APP e le modalità di censimento può chiamare il numero di assistenza telefonica 3510702468 – dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00

Al link, video-tutorial del censimento: https://www.youtube.com/watch?v=GeytrOBeqtw “

Alessio Pascucci