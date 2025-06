Parte a Cerenova e Campo di Mare il progetto “Quartiere Pulito 2025”: un sistema innovativo per il decoro del territorio • Terzo Binario News

Cinque giornate di interventi su una singola zona alla volta dedicati allo spazzamento meccanico e manuale delle strade, alla rimozione di rifiuti abbandonati e alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali. L’Assessore Alessandro Gnazi: “Un metodo sperimentale di pulizia del territorio che auspico possa funzionare e sostituire il sistema tradizionale”

“Spazzamento meccanico e manuale delle strade, rimozione di rifiuti abbandonati e successiva bonifica delle aree e pulizia di marciapiedi e cigli stradali che per cinque lunedì consecutivi vedranno impegnati a Cerenova e Campo di Mare tutto il personale operativo della Rieco S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana. Si tratta di ‘Quartiere Pulito 2025’, un progetto sperimentale che prenderà il via lunedì 30 giugno e per tutti i lunedì di luglio”.

A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente, Rifiuti e Decoro Urbano del Comune di Cerveteri. Oltre a quello del 30 giugno, gli altri interventi saranno eseguiti nelle date del 7, 14, 21 e 28 luglio.

“In queste cinque giornate di ‘Quartiere Pulito 2025’ – ha aggiunto l’Assessore Gnazi – tutto il personale sarà impegnato in un’azione intensiva di pulizia che riguarderà strade, piazze e marciapiedi di una singola parte di territorio alla volta. Anziché suddividersi nelle varie parti del territorio comunale dunque, gli operatori si concentreranno su una singola, proprio per effettuare un lavoro più completo, efficace ed anche maggiormente verificabile anche perché andremo ad indicare le vie interessate. Partiremo con la frazione di mare, che abbiamo diviso in cinque zone che verranno pulite una per volta dalla squadra di operatori della Rieco. Nei giorni precedenti gli interventi, nelle vie interessate sarà posizionata l’apposita cartellonistica di divieto di sosta: rispettarla è chiaramente fondamentale. Solo se gli operatori troveranno strade sgombere da auto e mezzi parcheggiati, potranno realizzare un intervento davvero accurato e completo, pertanto è importante la collaborazione di tutti. Alla fine di queste giornate sperimentali valuteremo se estendere questa modalità a tutto il territorio ed anche se sostituirla al sistema di pulizia attualmente in vigore”.

“Ringrazio l’Ufficio Ambiente, la Società Rieco e la Polizia Locale, che hanno lavorato affinché tale progetto potesse nascere e prendere corpo. Ricordo, comunque, che per ogni necessità o segnalazione, è sempre operativo il Numero Verde della Rieco, l’800688622, operativo dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00”