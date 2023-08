Pareggio nel test amichevole tra Cerveteri e Rieti, Mister Superchi soddisfatto per il gioco • Terzo Binario News

Cervi, buon test contro il Rieti. Finisce 1 a 1 al Galli con un goal del giovane Cobzaru. I verdeazzurri danno vita a una gara di carattere nonostante i carichi pesanti della preparazione.

Prima sgambata del Cerveteri che al Galli contro il Rieti, compagine di pari categoria, pareggia per 1 a 1 . Un buon test per i cervi, che nonostante le numerose assenze e un avversario in avanti con la preparazione, hanno dato segnali positivi sotto il profilo collettivo.

La squadra dopo 10 giorni di lavoro, appesantita dai carichi di allenamento , è stata capace di mostrare un livello alto nel gioco e nell’approccio alla gara. In vantaggio con Cobzaru, gli etruschi si fanno raggiungere sempre nel primo tempo da Tramontano.

Mister Superchi è rimasto soddisfatto della prova , del carattere del gruppo, apparso dalle prime battute molto coeso. Una gara in cui mancavano molti dei titolari, ma che ha lasciato soddisfatto l’allenatore verde azzurro.