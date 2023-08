Nuovo intervento questa mattina, venerdì 25 agosto, da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, coordinato dal Responsabile Renato Bisegni.

Poco fa, sono intervenuti in Via dell’Infernaccio, per domare un incendio di sterpaglie. L’area è stata totalmente bonificata.

Presente, sia il proprietario del terreno che quello della casa adiacente