Il Basket di Santa Marinella si rafforza con Maddalena Moretti • Terzo Binario News

Si arricchisce il reparto guardie del Santa Marinella Basket; ad entrare nel novero delle scelte di Daniele Precetti è Maddalena Moretti, figlia d’arte con un padre deus ex machina del progetto Basket Militare di Vigna di Valle. Ha iniziato con il Bracciano a muovere i primi passi fino ad ottenere, una volta passata al S. Raffaele, la convocazione in Nazionale under 16.

Da allora è stato un crescendo di esperienze e risultati ottenuti a suon di canestri.

Arriva a S. Marinella proprio alla corte di coach Daniele Precetti il quale la impiega nel doppio campionato, under 19 e serie B d’eccellenza. Dopo poco approda alla Stella Azzurra di Roma, sempre in serie B, consolidando la sua attitudine a questo tipo di gare.

E’ giocatrice che conosce bene le dinamiche legate alla dura e faticosa legge di questa categoria: tanto ardore, molta passione, tanti chilometri da fare in campo e soprattutto tanta adattabilità a situazioni mai le stesse e a campi di gara assai diversi. Ragazza del ’90, temprata per sopperire con esperienza ai tanti momenti di accanito agonismo che spesso si accendono in campionati, come quello che sta per svolgere il Santa Marinella.

«Sicuramente con lei non avremo i problemi di numeri che ci hanno afflitto l’anno passato mettendoci a volte in difficoltà – afferma coach Precetti -. Conosco molto bene Maddalena, avendola allenata e questo è un vantaggio che ci permette di guadagnare tempo nella preparazione pre-campionato, che come è stato preannunciato si svolgerà negli impianti di Abbadia S. Salvatore».

«Uno sforzo economico che abbiamo voluto fare per consentire al gruppo di essere sempre più unito e coeso» le parole del patron Raffaele Bronzolino. Da ora la concentrazione è massima per quel che riguarda l’aspetto organizzativo e logistico.