Parco Tommaso Forti a Fiumicino riqualificato con 98 nuovi alberi e 10 gazebo • Terzo Binario News

Piantumazione di 98 alberi a Parco Tommaso Forti di Fiumcino che verrà arricchito anche con 10 gazebo, attrezzati con tavoli e panchine in legno.

“Un iniziativa resa possibile grazie al sostegno di Adr, che ha ritenuto il parco Tommaso Forti luogo ideale per la piantumazione. Un’opera a tutela dell’ambiente, perché va ad implementare il panorama Green del nostro Comune, e che vuole dedicare ai cittadini ed alle famiglie del nostro territorio spazi idonei, sicuri e confortevoli dove trascorrere il tempo libero. Ringrazio quindi Adr per aver sostenuto il progetto importante in un parco molto caro ai resident, ma che necessitava di essere arricchito e riqualificato. – prosegue Costa – Le attività di piantumazione saranno completate lungo tutto il perimetro del parco, entro la settimana l’opera verrà terminata con un totale di 98 piante: tigli, aceri, bagolari, frassini il cardini, posizionati, in base a un progetto redatto da tecnici agronomi.” ha concluso l’Assessore Stefano Costa