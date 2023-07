Panchina letteraria a Tolfa, ottima riuscita la presentazione del libro di Stefano Serpente • Terzo Binario News

Ieri a Tolfa presso il girdiano della villa Comunale, nell’angolo della Panchina Letteraria a cura del Centro Anziani, è stato presentato il libro del ventottenne tolfetano Stefano Serpente, laureato in Matematica, oggi dipendente della società italiana Leonardo.

Il romanzo si intitola “Il viaggio della Corona Parte 1 La Calamità del Fuoco”, un fantasy, ispirato in parte ciò che leggeva da bambino. Non mancano nel libro i riferimenti alla sua Tolfa come lui stesso ha rivelato durante la presentazione.

“Ho messo me stesso nel libro – afferma Stefano – non è facile sapersi togliere l’armatura che molto spesso questa società ci impone di indossare, ci ho riversato tutte le mie emozioni e i miei sentimenti”.

Non è mancato il momento di lettura delle pagini iniziali del libro, compito assolto con enorme piacere dall’assessore Tagliani che ha voluto fortemente essere presente. “Non si poteva mancare – ha spiegato ieri – quando un giovane scende in campo e decide di metterci la faccia bisogna essere pronti a sostenerlo. Mi auguro che Stefano possa continuare a scrivere e a dare lustro alla nostra città”.

Nella foto lo scrittore tra gli assessori Alessandro Tagliani e Laura Pennesi.