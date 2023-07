"La memoria ritrovata" a Civitavecchia presenta un giovanissimo scrittore • Terzo Binario News

Stasera alle ore 21.30 la sala polivalente de La Memoria Ritrovata in Via Piave 3 conclude 13 intensi mesi di attività culturali con la presentazione di due libri “La vecchina sul balcone” e “Storie di Ciarlie” ideati da una giovane promessa della scrittura, Natan Pastore, di 12 anni e illustrati da Alessandro D’Angelo e Poggio Incantato, con il coordinamento editoriale di Patrizia Fiorucci e il sostegno di Graphis Studio.

L’evento ha come obiettivo la partecipazione alla costruzione di una scuola nella città di Freetown in Sierra Leone iniziata nel gennaio 2023 anche grazie all’impegno del Gruppo Cecilia Eusepi di Monteromano.

Lo stato di avanzamento dei lavori è a buon punto, come vede dalle immagini e l’evento di sabato punta a contribuire in modo determinante alla conclusione in tempi brevi della costruzione della scuola così da dare un reale aiuto alla città di Freetown.

Partecipazione libera e gratuita.