Gli acquarelli di Marina Baiocco in mostra nell'atrio del municipio di Tolfa • Terzo Binario News

Domani e dopo, in occasione di Tolfa Jazz, l’atrio del palazzo comunale di Tolfa ospita “Emozioni in acquarello”, con opere dipinte da Marina Baiocco. Sarà visitabile dalle 17 alle 24.

Marina Baiocco si racconta così: “Ho frequentato l’Istituto d’arte, avendo sempre avuto la passione per il passione disegno e la creatività in generale. In particolare quando mi sono ammalata di tumore al seno avevo voglia di rinascita. Avendo tempo, stando a casa allora ho imparato la tecnica dell’acquarello. Mi ci sono molto dedicata, ritenendolo più bello delle altre tecniche”.

“Ho quindi fatto una mostra, dedicandola a tutte le persone che stanno male – continua l’artista -, era al Circolo culturale di Allumiere. La passione è continuata anche durante il Covid. Pure in quel periodo ho voluto impegnare al meglio il tempo passato in casa e ho prodotto molti acquarelli. Ho partecipato a varie esposizioni, vincendole, perchè la mia Tolfa ad acquarello è piaciuta molto”.

“Ultimamente – conlude Marina Baiocco – ho dipinto molti fiori. Ogni volta che ho un pensiero mi metto a dipingere. Mi chiedono di acquistare i miei quadri ma non sono propensa a venderli preferisco donarli. Io voglio soprattutto condividere cose belle….poi certo se qualcuno proprio insiste……!”