Palio dell’Anello, Tarquinia inaugura il 15 maggio l’edizione 2026 • Terzo Binario News

A Tarquinia è il tempo del Palio dell’Anello.

L’edizione 2026 sarà inaugurata venerdì 15 maggio, alle 21, con il corteo che da piazza Cavour raggiungerà piazza Giacomo Matteotti.

Sotto il palazzo comunale si terranno la benedizione e il giuramento dei cavalieri. Seguiranno la proclamazione di apertura del palio da parte del sindaco Francesco Sposetti e la presentazione del drappo ufficiale realizzato dalla pittrice fiorentina Paola Imposimato.

Lo spettacolo del gruppo di musici, focolieri e armigeri della contrada di San Giorgio di Soriano nel Cimino chiuderà la prima giornata. Sabato 16 maggio, alle 21, si svolgerà la rievocazione del matrimonio tra Sante Vitelleschi e Costanza dell’Anguillara, con la sfilata in costume. Il corteo attraverserà le principali vie del centro storico e si concluderà in piazza Cavour. All’ombra del rinascimentale palazzo Vitelleschi, i musici e gli sbandieratori della contrada Santa Maria di Nepi daranno vita a un suggestivo spettacolo. “Il Palio dell’Anello rappresenta un evento che – dichiarano dall’Amministrazione comunale – unisce storia, tradizioni e partecipazione popolare, valorizzando il patrimonio culturale della nostra città”. La rassegna è organizzata dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con Pro Loco Tarquinia, Pro Tarquinia, Società Tarquiniense d’Arte e Storia, associazione Palio dell’Anello, e con il contributo di Conad Tarquinia e Bar & Gelateria Corsaro.