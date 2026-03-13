Pablo e Dior aspettano entrambi di essere adottati, anche a distanza • Terzo Binario News

PABLO bellissimo pit di taglia grande nato 1.11.2024 è stato accalappiato a Cinisello il 26.8.2025. PABLO é socievole con le persone, adatto a persone con esperienza, consapevoli della tipologia della razza.

Ma cì’è anche DIOR bellissimo cagnolino fulvo di taglia media è nato il 30.1.2023. E’ socievole, adatto alla vita d’appartamento, preferibilmente no bambini.

DIOR COME PABLO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159