Pablo e Dior aspettano entrambi di essere adottati, anche a distanza • Terzo Binario News

PABLO bellissimo pit di taglia grande nato 1.11.2024 è stato accalappiato a Cinisello il 26.8.2025. PABLO é socievole con le persone, adatto a persone con esperienza, consapevoli della tipologia della razza.
Ma cì’è anche DIOR bellissimo cagnolino fulvo di taglia media è nato il 30.1.2023. E’ socievole, adatto alla vita d’appartamento, preferibilmente no bambini.
DIOR COME PABLO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
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