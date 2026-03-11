Elezioni Santa Marinella, Manuelli smentisce l'asse con Minghella • Terzo Binario News

Intanto prende ufficialmente forma la lista civica UNITI

Con una nota ufficiale, il candidato sindaco Alessio Manuelli ha voluto smentire categoricamente le voci di un possibile avvicinamento alla coalizione che sostiene Emanuele Minghella e alla lista che fa capo all’ex sindaco Tidei.

La reazione di Manuelli nasce dalla necessità di fare chiarezza dopo alcune aperture o riferimenti pubblici che lasciavano presagire una convergenza strategica tra le diverse forze di opposizione.

​”Riferirsi a me e a Gino Vinaccia lasciando intendere che collaboreremo, è fuorviante e fuori luogo”, ha dichiarato fermamente Manuelli.

Secondo il candidato, il tentativo di coinvolgere il suo nome e quello di Vinaccia in una narrazione di “fronte comune” a supporto di Minghella non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, né alla linea politica tracciata finora dal suo gruppo.

​Il messaggio è rivolto sia agli avversari politici che all’elettorato. Per il candidato, il progetto che sta portando avanti non deve essere “annesso” o confuso con quello della lista Tidei o della coalizione di Minghella.

Manuelli sottolinea che il suo progetto nasce da presupposti diversi, legati a una discontinuità netta rispetto al passato.

​Con queste parole, Manuelli chiude la porta a ogni speculazione, confermando che la corsa verso la carica di Sindaco proseguirà senza “apparentamenti forzati” o collaborazioni dell’ultimo minuto.

Ufficio Stampa Coalizione Manuelli Sindaco

Prende ufficialmente forma la lista civica UNITI, a sostegno della candidatura a Sindaco di Alessio Manuelli, con l’obiettivo di portare nella vita amministrativa un metodo nuovo, fondato sulla collaborazione, sulla condivisione, sul rifiuto di ogni personalismo e per la difesa dei valori della trasparenza e dei beni comuni.

UNITI, esprime la compattezza, la coesione, la volontà di camminare nella stessa direzione, mettendo ciascuno le proprie competenze al servizio di un progetto comune. Non solo stare insieme, dunque, ma essere parte di un’unica squadra. L’ idea che prima del pronome “io” deve esistere il pronome “noi” ossia la ricerca del benessere per tutti

È proprio il valore del lavoro di squadra che rappresenta al meglio anche la figura del candidato Sindaco, Alessio Manuelli, cardiologo, professione che più di ogni altra insegna quanto ogni risultato dipenda dalla capacità di operare in équipe, dove ogni persona conta e ogni competenza è indispensabile. In una sala operatoria non esistono protagonisti solitari: esiste una squadra che lavora con responsabilità, fiducia reciproca e rispetto dei ruoli.

Questo stesso metodo è quello che la lista UNITI vuole portare nell’amministrazione:

una politica fatta di collaborazione reale, di confronto aperto, di decisioni condivise, senza personalismi e senza divisioni.

La lista civica UNITI nasce per costruire, non per contrapporre; per unire energie, esperienze e sensibilità diverse; per dare al paese un’amministrazione solida, competente e capace di lavorare con serietà ogni giorno.

Le parole d’ordine sono chiare:

collaborazione, condivisione, responsabilità, unità, bene comune.

Con questo spirito, UNITI sostiene con convinzione la candidatura a Sindaco di Alessio Manuelli, nella certezza che solo una squadra compatta possa affrontare le sfide future e dare risposte concrete alla comunità.