Boat Days a Civitavecchia, esercitazione della Guardia Costiera • Terzo Binario News

Al via la quinta edizione dei Boat Days, in programma per la prima volta a Civitavecchia dal 20 al 22 marzo e dal 27 al 29 marzo.

In occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’evento dedicato al mare ed alla nautica, il porto è stato teatro di un’esercitazione di soccorso da parte della Guardia Costiera.

Presenti, oltre al Comandante della Capitaneria di Porto e Direttore Marittimo del Lazio Capitano di Vascello Cosimo Nicastro ed al Vice Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, Autorità, Associazioni e moltissimi giovani, tra i quali gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Stendhal-Calamatta.

Tre gli scenari operativi simulati e raccontati dai militari al folto pubblico radunatosi presso il Molo Sardegna per assistere a quella che è apparsa come un’occasione unica per poter assistere così da vicino ad un’attività operativa.

Protagonisti gli equipaggi delle motovedette della Guardia Costiera, i rescue swimmer, personale specializzato ed addestrato per effettuare soccorsi in mare, e un elicottero AW139 che ha tenuto tutti con lo sguardo fisso al cielo.

L’evento rientra nelle periodiche attività addestrative che gli equipaggi svolgono per testare le procedure operative, il coordinamento e la sinergia tra le componenti, nonché ridurre i tempi di intervento al fine di garantire la massima efficienza della macchina dei soccorsi.

La Guardia Costiera continuerà a vigilare sull’area a mare dedicata alla manifestazione affinché tutte le attività si svolgano in sicurezza e sarà presente durante i weekend con un proprio stand dove sarà possibile anche immergersi nella realtà virtuale grazie a dei moderni visori.

Per l’occasione sarà possibile visitare il Forte Michelangelo i giorni 21 e 22, aperto in concomitanza delle giornate FAI di Primavera, un monumento della città custodito dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, che nel pomeriggio ha ospitato il convegno “sport, scuola e mare”, alla presenza delle Istituzioni Locali e Regionali.