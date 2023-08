“Ospedale e tanti progetti per Ladispoli”, il Sindaco Grando incontra la Vicepresidente della Regione Lazio • Terzo Binario News

“Questa mattina abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare in comune l’On. Roberta Angelilli Vicepresidente della Regione Lazio nonché Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione.

Insieme al Consigliere Filippo Moretti e all’Assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis abbiamo toccato diversi argomenti tra cui l’erosione costiera, la mobilità sostenibile, le politiche sociali e, soprattutto, il progetto di realizzazione di un ospedale a servizio del litorale a nord di Roma.

Come di consueto l’On. Angelilli ci ha garantito la massima disponibilità ad interagire con la Giunta e con gli uffici regionali preposti, per valutare insieme la fattibilità dei diversi progetti che vogliamo mettere in campo per continuare a migliorare la nostra città.

A nome dell’Amministrazione Comunale di Ladispoli ringrazio il Presidente Francesco Rocca Il Vicepresidente Angelilli e tutta l’Amministrazione Regionale che, fin dal suo insediamento, si è dimostrata attenta ai bisogni del nostro territorio e disponibile ad affrontare concretamente le varie problematiche che abbiamo sottoposto alla loro attenzione.

Sono certo che insieme raggiungeremo importanti traguardi!”

A dichiararlo è il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando sul proprio profilo Facebook