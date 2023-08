Gattino travolto e ucciso in Via Ancona a Ladispoli, intervento nella notte di Fare Ambiente • Terzo Binario News

“Ore 01:30 di domenica mattina. In piazza la festa era finita da poco, ce ne stavamo andando via tutti. Ci chiama una signora e ci dice che più avanti su via Ancona un’auto passata ad alta velocità ha investito violentemente un gattino. Arrivati sul posto e ci accorgiamo che è presumibilmente uno dei mici che stazionavano nelle giostre dei giardini del mercato giornaliero che con molta fatica le volontarie di a-mici Onlus e Dammi La Zampa avevano sterilizzato. Praticamente è morto davanti casa. Ovviamente chi lo ha investito non si è fermato. Una preghiera per te piccolo caro da tutti noi di FareAmbiente Ladispoli”

A raccontarlo sul proprio profilo social è il Gruppo di Fare Ambiente Ladispoli