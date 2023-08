Continua a lasciare strascichi il maltempo su Cerveteri.

Anche pochi minuti fa, in tarda serata, il Gruppo Comunale di Protezione Civile è intervenuto in Via Settevene Palo Nuova, all’altezza del noto Cafè d’Europe, dove la furia del vento ha abbattuto un grosso albero.

Nulla di grave fortunatamente: sul posto, i volontari hanno provveduto a rimuoverlo e a mettere in sicurezza la zona. Sul posto, anche la Polizia Locale.