Materiale esplosivo ritrovato nel garage a Civitavecchia - Terzo Binario News

Materiale esplosivo ritrovato in uno scantinato (VIDEO). L’episodio è accaduto alle 14 di giovedì 25 marzo a Civitavecchia, tra l’incrocio della Mediana e via Benci e Gatti.

Sul posto gli artificieri della Polizia. Dalle prime informazioni raccolte, il ritrovamento è avvenuto nel garage di una palazzina a due piani, durante un trasloco.

Il sindaco Ernesto Tedesco è giunto sul posto, per sincerarsi di cosa fosse accaduto: “Stanno facendo i dovuti accertamenti, di più non so dire”.