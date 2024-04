"Orchidee dal mondo": vicino Roma una mostra mercato internazionale e di grande pregio • Terzo Binario News

Dal 12 al 14 aprile il centro storico della cittadina dei Castelli Romani si trasformerà in un giardino a cielo aperto. Non solo fiori, ma anche un percorso di degustazione con le aziende vitivinicole del territorio

Dal 12 al 14 aprile 2024 il centro storico di Monte Porzio Catone ospita “Orchidee dal mondo”, la mostra mercato internazionale dedicata alle orchidee, con la possibilità di ammirare esemplari pregiati provenienti da tutto il mondo.

Diventato un appuntamento florovivaistico d’eccellenza, nasce dall’iniziativa di un cittadino monteporziano che, appassionato di questo fiore, ha dato il via all’iniziativa nel 1996.

Nelle giornate di sabato e domenica tanti gli eventi in calendario: letture animate, mostre d’arte, presentazioni di libri, degustazioni di vino e prodotti tipici, visite guidate e un’uscita gratuita al Tuscolo alla ricerca delle orchidee selvatiche.

Non solo fiori, ma anche un percorso di degustazione con le aziende vitivinicole del territorio: “Orchidee in vino”. Al costo di 10 euro sarà possibile acquistare un carnet di 5 degustazioni per iniziare un viaggio nei migliori vini di Monte Porzio Catone e nella loro storia. Presente anche lo stand del Consorzio Tutela denominazione Vini Frascati con le migliori etichette di tutte le aziende del Frascati Docg.