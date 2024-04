Tre arresti e 7 denunce a Stazione Termini: blitz dei Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto delle altre Compagnie del Gruppo Roma, dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del N.I.L. di Roma, hanno eseguito un ampio servizio di controllo straordinario in tutta l’area della Stazione ferroviaria Roma Termini, via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe, finalizzato a contrastare la criminalità e il degrado diffuso nell’area.

Nel corso dei Controlli, i carabinieri di Nucleo scalo Termini hanno arrestato, in tre distinte operazioni, un cittadino romeno di 48 anni, senza fissa dimora, un cittadino di origine tunisina di 21 anni, e una 48enne italiana, tutti già noti alle forze dell’ordine, dopo essere stati fermati dagli addetti alla sicurezza di alcuni negozi della stazione ferroviaria Termini in possesso di alcuni articoli del valore complessivo di oltre 900 euro, ai quali avevano rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza.

Sempre gli stessi Carabinieri hanno poi denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino residente nella provincia di Napoli e una donna di origine romena, in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Altre 4 persone, tra cui due cittadini italiani, sono stati denunciati presso gli ingressi della stazione per inosservanza del D.a.c.ur. emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.

I Carabinieri del N.I.L., unitamente ai Carabinieri della Stazione di Roma Macao, hanno denunciato il proprietario di una pizzeria per l’assenza del documento della valutazione dei rischi, al quale è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 2500 euro.

Sempre i Carabinieri di Nucleo Scalo Termini hanno sanzionato in via amministrativa 4 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.

Complessivamente, nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 126 persone e controllati 65 veicoli, alcuni di questi sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada.