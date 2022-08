Opere pubbliche, manto stradale nuovo intorno al Parco della Rimembranza a Cerveteri • Terzo Binario News

Lavori finanziati da un contributo ottenuto dal Ministero degli Interni, la soddisfazione dell’Assessore Matteo Luchetti

Si inizieranno mercoledì 31 agosto i lavori di manutenzione straordinaria volti al rifacimento del manto stradale delle carreggiate di Via Ceretana, Via delle Mura Castellane e Via della Necropoli a Cerveteri. Tre arterie stradali ad alta percorrenza, nel pieno del Centro Storico cittadino, che costeggiano il Parco della Rimembranza e rappresentano un punto di collegamento fondamentale tra la parte centrale e la parte alta del paese. Lavori che il Comune di Cerveteri realizzerà grazie al finanziamento di 125mila euro ottenuto dal Ministero degli Interni nell’ambito del Decreto del 14 gennaio 2022.

Soddisfatto l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti, che dichiara: “Si tratta di lavori importanti, perché puntano a mettere in completa sicurezza un tratto stradale di estrema importanza all’interno della viabilità cittadina. È proprio lungo i giardini che ogni giorno transitano gli autobus del trasporto pubblico locale, gli scuolabus e tantissime autovetture, oltre al fatto che rappresenta l’ingresso al Centro commerciale naturale di Cerveteri. I lavori interesseranno l’intero perimetro dei giardini ed un importante tratto di Via della Necropoli, fino all’incrocio con Viale Manzoni, quest’ultima totalmente riasfaltata lo scorso anno”.

“Con l’occasione – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Manutenzione e Appalti del Comune di Cerveteri ed in particolar modo il Responsabile del Servizio Ingegner Salvatore Bernucci, sempre puntuali e professionali e grazie ai quali siamo riusciti ad ottenere questo importante contributo ministeriale. A loro, il mio ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale di Cerveteri tutta”.