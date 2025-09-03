Operazione Nerone a Civitavecchia, 6 arresti • Terzo Binario News

Vasta operazione antidroga eseguita all’alba di oggi a Civitavecchia, in provincia di Roma congiuntamente da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

Il personale del Commissariato distaccato di P.S. e della Stazione CC di Civitavecchia, su richiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sta eseguendo sei Ordinanze di Custodia Cautelare di cui quattro in carcere e due ai domiciliari nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di altri reati collegati alle attività criminali del gruppo.

Le misure si aggiungono ad altri provvedimenti di restrizione in carcere già eseguiti nell’ambito dello stesso procedimento penale nei confronti di altri tre soggetti e di altre quattro persone indagate.

L’operazione, denominata Nerone perché trae origine da azioni incendiarie del gruppo, ha consentito di smantellare un sodalizio radicato sul territorio e responsabile di un articolato sistema di attività illecite.

Ulteriori dettagli sull’inchiesta e sulle modalità dell’intervento saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia alle ore 15.