Si sporge dal parapetto di ponte Garibaldi, salvato dai pompieri • Terzo Binario News

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato su Ponte Garibaldi a Roma, la squadra VF della Centrale (1 A) con in supporto il personale del Nucleo Sommozzatori ,i Saf ,il Fluviale più il carro teli per soccorso a persona.
Durante le operazioni di soccorso il personale VF ha tratto in salvo un uomo di circa 60 anni che per cause al momento imprecisate si trovava in precario equilibrio oltre il parapetto del Ponte.
Una volta recuperato è stato affidato alle cure del 118 con le forze dell’ondine sul posto.