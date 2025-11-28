Operaio morto sui binari fra Civitavecchia e Tarquinia, la Cgil: "Troppi incidenti sulle manutenzioni ferroviarie, cambiare modello" • Terzo Binario News

“Non ce l’ha fatta Iurii Kulba, operaio di 35 anni rimasto schiacciato da un macchinario durante alcune operazioni di manutenzione ferroviaria sulla tratta Civitavecchia–Tarquinia.” Così in una nota la Cgil di Roma e Lazio.

“Intorno alle 2.30 di giovedì 27 novembre – prosegue la nota – durante le operazioni di rinnovamento e risanamento del binario la macchina rincalzatrice avrebbe subito un guasto e nel tentativo di risolverlo, i martelli della macchina si sarebbero staccati colpendo il lavoratore.

Nonostante i rapidi soccorsi, Iurii Kulba è morto nella serata di ieri per le gravissime ferite riportate. Fare chiarezza su cosa sia accaduto è fondamentale, ma non basta, perché questa è l’ennesima tragedia che si verifica negli appalti di manutenzione della rete ferroviaria del nostro Paese. Ci chiediamo cos’altro debba ancora accadere per rendersi conto che il modello di gestione della manutenzione, tra definanziamenti e appalti al ribasso, è tra le prime cause degli incidenti sul lavoro in questo settore.

“Per questo, – aggiunge il sindacato – come chiedono la Cgil e le federazioni di categoria coinvolte, con la Piattaforma sulle Manutenzioni Ferroviarie, occorrono scelte che garantiscano diritti e tutele sia nelle aziende madri che in tutta la filiera degli appalti affinché la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori diventino un elemento centrale in un settore così rischioso.

Ancora una volta chiediamo la riconvocazione del tavolo regionale sulla sicurezza, fermo da prima dell’estate, e l’attuazione del piano sulla salute e sicurezza della Regione Lazio, ancora inapplicato dalla stessa Regione.”, conclude la Cgil di Roma e Lazio.