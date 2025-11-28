Ingiurie social verso la Municipale di Civitavecchia, deferiti in cinque per diffamazione aggravata • Terzo Binario News

Diffamazione aggravata a mezzo stampa è quanto viene contestato a cinque persone deferite all’autorità giudiziaria per aver pesantemente diffamato a mezzo di un noto social network il corpo della Polizia Locale di Civitavecchia, indirizzando verso i suoi componenti frasi ingiuriose di vario tipo.

I commenti coloriti erano stati divulgati in calce a due post pubblicati su un noto social network, denigrando l’operato della Polizia Locale, impegnata in un servizio istituzionale di controllo, ed ingiuriando gli appartenenti al Corpo.

Grazie all’attività di indagine, le cinque persone responsabili delle offese sono state individuate e invitate presso il Comando di Polizia Locale per i successivi atti. Dopo le formalità di rito, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per diffamazione aggravata a mezzo stampa.