Open Week Salute Donna alla Asl Roma 3, iniziativa riuscita • Terzo Binario News

Da Ostia a Fregene, dal Trullo a Bravetta coinvolti 4 degli 11 consultori

Anche quest’anno le attività promosse in occasione di Open Week Salute Donna hanno ottenuto un grande successo e l’apprezzamento dei cittadini del territorio. In tantissimi, infatti, hanno scelto i servizi offerti dalla Asl Roma 3 che ha aderito all’iniziativa della Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Da Ostia a Fregene, dal Trullo a Bravetta, sono stati coinvolti 4 degli 11 consultori della zona litorale e romana, dove il personale della Asl ha messo a disposizione consulenze, organizzato incontri, con momenti specifici dedicati alla maternità, all’allattamento, alla menopausa e in generale alle donne, alle coppie e ai futuri genitori. Particolare attenzione da parte delle utenti è stata rivolta al tema della maternità, come per esempio l’allattamento al seno, argomento trattato presso il Consultorio di Fregene. Uguale interesse è stato riservato alle visite sui rischi cardiovascolari e osteoarticolari o alla prevenzione delle disfunzioni del pavimento pelvico, che si sono svolte presso il Consultorio di Ostia.

“La rete dei consultori, ramificata su tutta la nostra Asl, ci ha permesso di estendere a un’area più vasta i tanti servizi in occasione di Open Week Salute Donna. Il numero alto degli accessi conferma la bontà e l’utilità di una iniziativa che mette al centro la salute della donna, toccando temi che differiscono in base all’età e ai bisogni di ciascuna”, spiega Francesca Milito Direttore Generale della Asl Roma 3.

“Nei consultori si accede gratuitamente e senza prescrizione medica. Sono strutture presenti in tutto il nostro territorio con l’obiettivo di seguire le donne dalla gravidanza al dopo parto. Dopo il primo colloquio e la successiva visita vengono programmati controlli e consulenze su temi diversi, dalla alimentazione alla sessualità in gravidanza, dal parto all’assistenza alle mamme e ai neonati. L’iniziativa della Fondazione Onda ci ha consentito di farne conoscere strumenti e servizi, che speriamo possano essere per la nostra comunità un punto di riferimento non solo in questi giorni, ma durante tutto l’anno”, spiega Rita Gentile, Referente Progetto Onda della Asl Roma 3.

Le informazioni sulle prossime iniziative della Fondazione Onda alle quali la Asl Roma 3 ha già deciso di aderire saranno disponibile sul sito aziendale.