Diciannovenne accoltellato al Quarticciolo • Terzo Binario News

Il giovane tunisino trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino e sottoposto a intervento chirurgico: indagano i carabinieri

Intorno alla mezzanotte, su viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 940, zona Quarticciolo, su richiesta al 112 di un passante i Carabinieri della Stazione Alessandrina sono intervenuti all’interno dei lotti del quartiere dove, poco prima, un 19enne tunisino è stato rinvenuto a terra incosciente e sanguinante, dopo aver subito una coltellata al fianco.

Vittima trasportata in codice rosso da personale 118 intervenuto presso il Policlinico Casilino, ove è stato sottoposto a intervento chirurgico di asportazione della milza, attinta dal fendente. L’intervento terminato positivamente alle 5 circa. Il ragazzo resta ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Indagini in corso.