Open day vaccinale a Santa Marinella l'11 novembre • Terzo Binario News

Appuntamento dalle 9 alle 13 con una una equipe della Asl Roma 4 presente presso il Municipio, in via Cicerone 25

Torna a Santa Marinella la giornata dedicata alla vaccinazione.

Lunedì 11 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 una equipe della ASL Roma 4 sarà presente presso la sede del Municipio, in via Cicerone 25 per la somministrazione del vaccino antinfluenzale, anti pneumococcico e di tutti quelli raccomandati secondo la fascia d’età, la patologia e i fattori di rischio.

A promuovere l’iniziativa, aperta a tutta la popolazione, è stato il consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli, in accordo con il sindaco Pietro Tidei.

“Anche quest’anno, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto riproporre l’Open Day vaccinale. Ringraziamo la Asl Roma 4 per aver messo a disposizione questo servizio e confidiamo di poter replicare l’iniziativa al più presto- ha affermato il consigliere Manuelli-

La vaccinazione- ha spiegato il Consigliere- rappresenta lo strumento più sicuro ed efficace per evitare complicanze più gravi ed è raccomandato soprattutto a chi soffre di patologie respiratorie e alle persone più fragili.

Per aderire non occorre la prenotazione, basterà presentarsi nella sede comunale muniti di tessera sanitaria e documento d’identità. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Il servizio è completamente gratuito”.

Il sindaco Tidei, che lo scorso anno fu uno dei primi a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, raccomanda partecipazione ed adesione da parte dei cittadini.

“La nostra Amministrazione ha a cuore il benessere della comunità ed è per questo che supportiamo ed organizziamo varie iniziative di prevenzione e sensibilizzazione verso temi di salute e sanità-ha dichiarato Tidei-

L’Influenza stagionale costituisce un rilevante problema di sanità pubblica e la vaccinazione è un’i portante misura di protezione non solo per se stessi ma anche per tutta la comunità cittadina”, ha concluso il Sindaco.