Online il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia di Santa Marinella • Terzo Binario News

Online il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia SUE – ad annunciarlo direttamente il primo cittadino Pietro Tidei alla presenza dei tecnici locali, dell’Assessore Roberta Gaetani e dal Responsabile del sett.IV Claudio Gentili.

Anche se con molte difficoltà, dovute dalla situazione di partenza condizionata dal dissesto finanziario, abbiamo cercato – prosegue Tidei – di migliorare il più possibile la macchina amministrativa con nuove postazioni informatiche per tutti i dipendenti oltre ad informatizzare il più possibile i settori di maggiore interesse come in questo caso l’edilizia.

Sono certo – conclude Tidei – che grazie ai numerosi finanziamenti che siamo riusciti a reperire, al netto delle esigue risorse di personale, riusciremo comunque ad efficientare il più possibile gli uffici comunali, con l’utilizzo di strumenti digitali innovativi, a tutto vantaggio dei cittadini e dei professionisti del territorio.

Roberta Gaetani (assessore all’urbanistica-edilizia privata) – lo Sportello Unico per l’Edilizia che andiamo a presentare oggi, si avvale, per la trasmissione delle pratiche, del portale Nazionale “impresainungiorno” già in uso al SUAP.

Dal primo dicembre, forme diverse dal portale telematico non saranno più ammesse ma rassicuriamo i tecnici che tutto ciò che è stato avviato con la procedura precedente (cartaceo/pec) terminerà nella stessa maniera.

L’utilizzo del portale telematico (di cui molti tecnici sono già esperti per la parte riservata alle imprese) – prosegue Roberta Gaetani – rende più semplice l’operatività di imprese, professionisti, uffici competenti e cittadini fornendo, tra le altre cose, maggiore rapidità nei procedimenti collegati alle pratiche del SUE.

Si tratta di uno strumento di semplificazione, con unico accesso (SUAP/SUE) che i tecnici ci chiedono da molto tempo, finalizzato alla riduzione degli adempimenti e dei tempi per l’avvio delle attività di competenza del SUE.

Il portale è uno strumento tecnologico ideato dal Ministero per lo Sviluppo Economico successivamente al DPR 160/2010, totalmente gratuito, sempre aggiornato e perfettamente integrato con gli strumenti di firma digitale, di identità digitale SPID,CIE nonché con lo strumento di pagamento pagoPA oltre che ottimizzato per la maggior parte dei device.

Un ringraziamento – conclude l’Ass.Roberta Gaetani – al Sindaco, ai tecnici presenti, al Servizio IV, al Responsabile Arch.Claudio Gentili che ha coordinato il tutto ed al nostro collaboratore Ivan Mecucci che, come operatore SUAP, ci ha aiutato con professionalità e competenza a poter avviare anche lo Sportello Unico per l’Edilizia realizzando, tra l’altro, un manuale operativo riservato ai fruitori del servizio, già in rete sul sito istituzionale del Comune.