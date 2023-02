One Billion Rising, flash mob contro la violenza di genere il 14 ad Oriolo • Terzo Binario News

UN MILIARDO: questo è il numero approssimativo (probabilmente per difetto) delle donne che in tutto il mondo hanno subito violenza.

A questa cifra spaventosa un movimento di donne ha deciso di dedicare una giornata internazionale per scendere in piazza e ribadire il proprio NO e riaffermare la propria volontà di spezzare questa catena una volta per tutte.

Questo, in sintesi, è ONE BILLION RISING, un movimento trasversale che ogni anno il 14 FEBBRAIO scende in piazza in tutto il mondo a far sentire la propria voce.

AMORE E’ RISPETTO – Rete Contro la Violenza di Genere A.P.S. sarà in piazza a gridare il proprio NO ALLA VIOLENZA il prossimo 14 Febbraio 2023 ad Oriolo Romano, in Piazza Claudia alle ore 11.

Il nostro NO! quest’anno lo dedicheremo alle donne Iraniane, Afghane ed Ucraine con un flash mob al quale parteciperà, fra gli altri, una delegazione di studentesse e studenti del Liceo I. Vian di Bracciano.

Non vi anticipiamo di più, del resto un flash mob deve mantenere il suo effetto sorpresa…

Vi aspettiamo numerosi, facciamoci sentire…